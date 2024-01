A férfi autójából kitette a kiskutyáját, amely édesapjának kaposvári házánál született, azonban az alomból neki nem találtak gazdát. A férfi ekkor eldöntötte, hogy a kisállatot megtartja és a más vármegyében lévő munkája miatt a munkahelyi szállásán fog gondoskodni róla.

gyorsan meggondolta magát

2023 májusában magával is vitte a kölyköt, de mivel a szállásadóval előre nem egyeztetett, inkább Kéthely központjában kitette az állatot a kocsiból és elhajtott. Mindezt látta egy arra közlekedő autós, valamint a közelben lévő üzlet dolgozója is, és a gépkocsi rendszámát a településen felszerelt kamerák felvételei alapján azonosították. A kölyköt végül az egyik tanú ismerősei fogadták be. Az autós férfi tette állatkínzásnak minősül, ezért az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést indítványozott ellene.