A vádirat szerint a két férfi 2023 márciusában együtt italozott a balatonlellei otthonukban, amikor kerékpárral elindultak további szeszes italt vásárolni, és heccből magukkal vittek egy kék színű festékszóró spray-t is.

Miután a két ittas fiatal bevásárolt, hazafelé menet több rongálást is megvalósítottak városszerte: így összefújkodtak – többek között - nyilvános WC-t, az áramszolgáltató kapcsoló szekrényét, útfelületet, utcai kándellábert és padot, illetőleg az egyik társasüdülő névtábláját is. A vádlottak közúti jelzésekben is kárt tettek, így összefirkáltak egy-egy „Behajtani tilos!” és „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát is, valamint a fiatalabb vádlott a Szent István utcában levő gyalogos vasúti átjárót biztosító fénysorompó fehér színű optikáját is lefújta, amely a vasúti átjáró biztosítottságát hátrányosan érintette, ezért neki közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt is felelnie kell.

Fotó: Fonyódi Rendőrkapitányság

Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindkét vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.