A történtek még most is megviselik a kamaszt, ezért a sértett képviselője indítványára zárt tárgyalást kértek, mert feszélyezte, hogy újra el kell mondania, hogyan támadták meg fényes nappal a kaposvári távolsági buszpályaudvaron. A középkorú hajléktalan férfi előbb csak pénzt kért a nála jóval alacsonyabb és gyengébb testalkatú tinitől, aki azt felelte, hogy nincs pénze. A férfi ennek ellenére nem tágított, és egy kést vett elő a ruhájából. A gyerek megijedt, és egy ezer forintos bankjegyet adott át a támadónak, aki ekkor látta, hogy áldozata aprópénzt is tart magánál, és azt is követelte. A fiatal fiú tartott attól, hogy a késsel esetleg bántalmazni fogja, ezért még további, összesen kétszáz forint értékű pénzérmét átadott a rablónak. Bár a férfi ezután elmenekült a helyszínről, a kaposvári nyomozók a térfigyelő kamerák felvételei alapján hamar azonosították és elfogták az elkövetőt, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség az azóta is letartóztatásban lévő férfi ellen végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, illetve vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt azzal, hogy a bíróság egyúttal rendelje el a vádlott egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetésének végrehajtását is. Az ügyben hétfőn a sértettet hallgatták ki zárt ajtók mögött, ítéletet később hoz a Kaposvári Járásbíróság.