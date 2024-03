A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában azt indítványozta, hogy a vádlottat emberölés előkészületéért ítéljék börtönbüntetésre és tiltsák el a közügyektől, sőt a 150 ezer forintra ítéljenek vagyonelkobzást. Az előkészítő ülésen az ügyész azt mondta, hogy leplezett nyomozati eszközökkel készített bizonyítékok állnak a vád rendelkezésére. A vádlott ügyvédje viszont azt kérte, hogy gyűjtsék össze, hányszor tett korábban bejelentést a nő a rendőrségre, mert a volt férje zaklatta. Tanúként kérte beidézni az asszony idős, beteg édesanyját, aki tanúja volt a férfi bántalmazó viselkedésének. Sőt még a gyermekük iskolai dokumentációját is bekérték, hogy mennyi hátrányt szenvedett az apa magatartása miatt. Az ügyvéd azt is kérte, hogy idézzék be azt a rendőr alezredest, aki ott volt a nő elfogásakor, és bizonyítani tudja, hogy az asszony már a helyszínen azt akarta mondani az állítólagos bérgyilkosnak, hogy hagyják abba, még az sem baj, ha a pénze elveszik.

A nő jelenleg távoltartás hatálya alatt áll, vagyis nem közelítheti meg a volt férjét, a sértettet, aki nem jelent meg az előkészítő ülésen. A férfit a következő tárgyalásra beidézték, az ügy májusban folytatódik a törvényszéken.