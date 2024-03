A reggeli órákban kizárta édesanyját egy két éves gyermek barcsi lakásuk, negyedik emeleti erkélyére. Egy arra járó lett figyelmes a segítségre szoruló szülőre és azonnal hívta a tűzoltókat. A somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság közölte: az egység a konyhaablakon át jutott be a lakásba, majd beengedte a teraszról az ijedt anyukát.

Lángok csaptak fel egy személygépkocsi motorteréből a marcali kórház parkolójában. A tüzet a helyi tűzoltók fojtották el, mielőtt az átterjedt volna a többi járműre. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Meggyulladt az ágy kedd délután az egyik kaposvári lakásban, a Nádasdi utcában. A füstöt vették észre a szomszédok, ezért értesítették a város tűzoltóit.

– A lakó megkezdte az oltást és kihozta a gázpalackot is az épületből – tájékoztatott a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság. – A kaposvári egységek kihozták a szobából a megégett heverőt, majd eloltották a még izzó részeket a helyiségben. Személyi sérülés nem történt.

A kerti munkálatok végeztével meggyújtották a növényi hulladékot egy Csömend külterületén lévő telken, ám nem sokkal később arra lettek figyelmesek, hogy a lángok továbbterjedtek a száraz aljnövényzeten. A marcali tűzoltók segítségét kérték, akik kéziszerszámokkal és egy puttonyfecskendővel eloltották a tüzet. Hasonlóan járt egy marcali telektulajdonos is: ő is begyújtotta az összegyűjtött faágakból álló halmot, ám a tűz továbbterjedt és kárt tett a pincéje tetőszerkezetében is. A férfi megkezdte a tűz oltását, de egyedül nem bírt a lángokkal, így a marcali tűzoltók segítségét kérte. Az egység rövid idő alatt megfékezte a tüzet, amely így nem okozott nagyobb problémát.

Tűz volt egy csurgói családi ház földszintjén, a Török Bálint utcában. A lángok a nappaliból indultak, majd átterjedtek a többi szobára is, az emeleti helyiségek pedig erősen kormozódtak, az épület füsttel telítődött. A tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott a lakásban. A csurgói önkormányzati tűzoltók a kiérkezéskor tüzet már nem tapasztaltak, csak az izzó, parázsló részeket kellett eloltaniuk, és a házat átszellőztetni.

– A tulajdonos ideiglenesen rokonokhoz költözött – közölte a katasztrófavédelem.