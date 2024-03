A férfi féltékenységében ellenőrizni akarta feleségét, ezért elhatározta, hogy titokban egy nyomkövetőt rejt el a nő autójában. A férfi 2023 szeptemberében terve megvalósítása céljából vett egy telefonos applikáció segítségével működő, kis méretű készüléket, amit feltűnés nélkül be is csempészett a jármű csomagtartójába. Azonban nem tudta hosszú ideig megfigyelni a kocsi mozgását, mivel azzal nem számolt, hogy a sértett által használt, azonos gyártótól származó telefon szintén jelezni fogja a nyomkövetőt, így az asszony hamar rátalált az eszközre és telefonján látta azt is, hogy a készüléket a férje regisztrálta. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a beismerő és megbánást mutató férfi ellen próbára bocsátást indítványozott.

