A hét közepén súlyos incidens történt a Cseri úton, amikor egy családon belüli régi ellenségeskedés nyílt összetűzésbe torkollott. A történtekről egy bennfentes olvasónk értesítette szerkesztőségünket, és azt is megosztotta velünk, hogy a családi vita már nem kevesebb, mint tizenkét éve megy a Cseri úti roma famíliák között. Egy családban élnek, de évek óta tartó viszály van a rokonság között. A legnagyobb internetes közösségi oldalon folyamatosan veszekednek, szidják és hergelik egymást. A fenyegetések odáig vezettek, hogy egy középkorú férfi vascsővel eltörte a felesége unokahúgának a kezét. A kaposvári kórházban több órás műtéti beavatkozás kellett végrehajtani a sérültön. Ez idő alatt a vádlott lánya és a sértett lánya különböző trágár szavakkal illették egymást élő bejelentkezésben is az interneten. A rokonok úgy tudják, hogy a sértett asszony férje börtönben van, azóta pedig az elkövető feladta magát a kaposvári rendőrségen. A támadás kaposvári Shell benzinkútnál történt, így többen is a tanúi voltak.

A hozzátartozók bejelentése nyomán megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, és arról érdeklődtünk, hogy van-e tudomása a rendőrségnek erről az esetről, milyen intézkedés, eljárást történt ebben az ügyben, és milyen eredménnyel? Azt válaszolták, hogy a kaposvári rendőrkapitányság az említett ügyben garázdaság és súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, a gyanúsítottat őrizetbe vették. A folyamatban lévő eljárásra tekintettel, a nyomozás érdekeire hivatkozva bővebb tájékoztatást egyelőre nem adhatnak.