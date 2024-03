A huszonéves férfi 2023 szeptemberében nagyobb mennyiségű nyugtatót vett be, azonban így is összeveszett az élettársával. Amikor ezután egy kaposvári telefonfülkéből fel akarták hívni a nő rokonait, a férfi még indulatosabbá vált, mivel a készülék nem fogadta el az általuk bedobott pénzérméket. Dühében a kagylót többször a telefonkészülékhez csapta, majd még mialatt az élettársa bent tartózkodott berúgta a fülke ajtajának alsó üvegtábláját. Végül a nőre is rátámadt, és ököllel megütötte, kirángatta a telefonfülkéből, és a földre lökte. Csak akkor higgadt le, amikor a helyszínre érkező rendőrjárőrök felszólították erre. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség közérdekű munka kiszabását indítványozta a férfival szemben. A történteket egy térfigyelő kamera rögzítette, a felvételen szerepelt az a pillanat, amint a férfi berúgta telefonfülke ajtaját.