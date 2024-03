A hálózat csúcsán a büntetett előéletű kaposvári férfi állt, aki 2022-től kezdve 2023 márciusáig több forrásból szerzett be kábítószert. Az amfetamint saját maga állította elő, egy Budapesten bérelt raktárban tárolt présgépet használt a tömbösítéshez, tömörítéshez. A drogból három társának is eladott, ez 400-szorosan meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Több mint 3,5 millió forint bevételre tett szert.

Társai a lakásukban, és egy bérelt raktárban rejtegették a drogot. Egy tatabányai férfi a tőle vett drogokat egy lakókocsiban tartotta, ő a munkatársainak ellenérték nélkül adott, míg ismeretlen üzlettársainak pénzért értékesítette. A két férfi között szoros barátság alakult ki, így a kaposvári férfi az amfetamint beszerzési áron, míg a kokaint barátságukra tekintettel ellenérték nélkül adta tettestársának, aki saját használatra bármikor hozzányúlhatott a nála raktározott droghoz, de mindig lemérte és felírta, majd elszámolt vele.

Két másik férfi szintén kereskedett a drogokkal, egyiküknek ráadásul saját kannabisz ültetvénye is volt a családi házában. A leszüretelt növényekből az értékesítésre szánt adagon felül még vajat és kábítószeres süteményt is készített. Az ügyészség rajtuk kívül az értékesítési lánc alsóbb szintjén álló somogyi bűntársaikat is vádolja, akik saját ismeretségi körükben kereskedtek droggal. Egyiküknek bódult állapotban elkövetett járművezetésért is felelnie kell.

A drogkerekedő hálózatra a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2023 márciusában csaptak le, öten kerültek letartóztatásba.