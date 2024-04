A hetven éves férfi csütörtök reggel elment otthonról, azóta nem látták, elérni nem tudja családja. – Nem mondott semmit, hova megy és azóta sem jött haza, mondta kérdésünkre Nemes Gyöngyi, az eltűnt férfi testvére. Egy éve már egyszer elment, de akkor másnap visszajött, most viszont nem is lehet felhívni, a telefonja ki van kapcsolva. El sem tudjuk képzelni, hol lehet, tette hozzá az asszony.

Azt mondta, hogy utoljára aznap délután látták a szőlőhegyről lefelé sétálni. Ezért a környéket átvizsgálták vasárnap drónnal. – De a kaposvári KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat is a segítségünkre sietett, este 8 óráig, amíg ránk nem sötétedett kerestük, de eredménytelenül, mondta Antal Lajos, Szabadi polgármestere. Akitől azt is megtudtuk, hogy a település lakói, a szőlősgazdák is összefogták, hogy mielőbb előkerüljön Nemes Árpád.

Hétfőn már ötödik napja folytatódik a kutatás a férfi után azokon az ismert helyeken, ahol meg szokott fordulni, de eddig eredménytelenül.

Az interneten keringő felhívás és az eltűnt férfi testvére szerint is nehezen tudott menni ízületi problémája miatt Nemes Árpád, ezért nem feltételezik, hogy messzire jutott volna. Igaz ezúttal kerékpárral ment el otthonról, olvasható a felhívásban. Úgy tudjuk, hogy a szomszédos falvakban Csomában és Nagyberkiben is keresték a férfit. A rendőrség is körözést adott ki rá, amelyben az áll, Nemes Árpád 177-175 centiméter magas 71 kilogramm súlyú vékony testalkatú. Haja színe ősz, rövid, szeme színe kék és bicegve jár. Eltűnésekor fekete túracipőt, fekete melegítő nadrágot, szürke ujjatlan pólót és sötétzöld kapucnis, fekete mintás pulóvert viselt.