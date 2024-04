Az elmúlt három hónapban 92 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. A legtöbbször, az esetek huszonöt százalékában kéménytűz miatt riasztották a szakembereket. A tűzesetek tíz százaléka a konyhákban, tizennégy a hálószobákban keletkezett. A tűz legtöbbször a fűtés hibáira, főzésre, elektromos problémára, nyílt láng használatára, vagy a dohányzásra vezethető vissza.

Az elmúlt negyedév lakástüzei közül a legnagyobb pusztítást végző eset Balatonlellén volt. A településen egy könnyűszerkezetes családi ház borult lángba január 9-én késő este a Május 1. utcában. Mielőtt a balatonboglári önkormányzati tűzoltók kiérkeztek egy gázpalack felrobbant az épületben. Az egység két vízsugárral kezdte oltani a tüzet, eggyel pedig a mellette álló melléképületet védték. A lángokat végül a siófoki hivatásos, valamint a látrányi önkéntes tűzoltókkal közösen sikerült elfojtani. A munkálatok közben a lakóház összedőlt, személyi sérülés nem történt.

A leghosszabb beavatkozás január 17-én volt Kaposváron, ahol kigyulladt egy műhely a Kisgát dűlőn. Az építmény már teljes terjedelmében égett, amikor a kaposvári hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. Az egység kihozott a műhelyből egy PB és egy szén-dioxid gázpalackot, kiérkezésük előtt azonban egy gázpalack felrobbant. A lángok elérték a családi ház tetőszerkezetét is, mely mintegy húsz négyzetméteren károsodott. Az oltás az utómunkálatokkal együtt mintegy két és fél órát vett igénybe.

Mihályka Szabina a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt is közölte, hogy a 92 tűzzel érintett épület egyikében sem volt füstérzékelő, de ha lett volna, akkor időben tudtak volna cselekedni. Hozzátette, tanácsos a konyhába, hálószobába és a nappaliba is füstérzékelőt szerelni. Olyan készülék is beszerezhető már, mely füst esetén nemcsak hangosan sípol, hanem jelzést is küld az okostelefonra.