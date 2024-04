Összehangolt közúti akció zajlott Siófok vonzáskörzetében, összesen 46 szabálysértő sofőr ellen léptek fel a rendőrök. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei a napokban a szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében civil autókkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak. Az akció ideje alatt a járőrök 576 gépjárművezetőt ellenőriztek, amelynek során egyetlen sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett a biztonsági öv használatának hiánya, a sebességtúllépés, valamint a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt 46 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést három civil gépkocsi és hat járőrautó segítette. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket, ezért kérik a közlekedésben részt vevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat.