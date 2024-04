Az akció lehetséges helyszíneiről a civilek is tehettek javaslatot. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint a vármegye területén az egy hetes Roadpol Operation Speed akció keretében 333 sebességtúllépővel szemben intézkedtek. A gyorshajtás még mindig vezető baleseti ok, a rendőrségi akció ennek visszaszorítását célozza meg. Az egy hét alatt Magyarország közútjain a sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt 15 988 esetben intézkedtek a rendőrök. A Speedmaratonon, 24 óra alatt közel nyolcezer sebességtúllépőt mértek be a rendőrök. Ez közel kétezerrel több a tavalyi eredményhez képest. Összesen 837 rendőr részvételével megtartott akció ideje alatt 1 395 helyszínen 546 443 járművet ellenőriztek, közülük 7 913 lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet.