A füst elárasztotta az alagsort, majd a lépcsőházat és a földszinti folyosókat is. A tűz észlelését követően a kastélyszálló dolgozói megkezdték az épület kiürítését, a szállóban vendégek nem tartózkodtak. A létszámellenőrzés során kiderült, hogy négy kollégájuk nem jutott ki az épületből.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság



Nagyatádról, Böhönyéről, Marcaliból és Kaposvárról is érkeztek hivatásos és önkormányzati tűzoltók, hogy megfékezzék a kastélyban „pusztító lángokat”. Teljes légzésvédelem mellett kutatták át a patinás épület füsttel teli helyiségeit. A helyismeretüknek köszönhetően az egységek a sűrű füst ellenére is gyorsan megtalálták a tájékozódó-képességüket vesztő alkalmazottakat. Az életmentést követően a tűz továbbterjedését is sikerült megfékezni.

A szakmai értékelés szerint a gyakorlaton a szituációnak megfelelően, ugyanolyan összehangolt beavatkozásról tettek tanúbizonyságot az egységek, akárcsak éles helyzetben. Az ilyen és ehhez hasonló gyakorlatok lehetőséget adnak a tűzoltók felkészültségének ellenőrzésére, emellett a létesítmények biztonságát is szolgálják.