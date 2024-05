– Tavaly egész évben két, az idén eddig már három alkalommal érte támadás a MÁV-Start jegyvizsgálóit Somogyban – közölte lapunkkal a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. 2023-ban egy tettleges bántalmazás történt a Székesfehérvár–Siófok–Fonyód–Nagykanizsa–Gyékényes vonalon és egy tettleges becsületsértés a Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon. 2024-ben a balatoni vonalon két, a kaposvárin egy tettlegesség fordult elő.

A cégcsoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak miatt minden esetben rendőrségi feljelentést tesz. A tavalyi, illetve az idei somogyi esetek kapcsán az eljárás folyamatban van az elkövetőkkel szemben. A vasúttársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Készenléti Rendőrség a problémás vonalszakaszokra vonatkísérést biztosít az utasok biztonságának, a bűncselekmények és a jegyvizsgálók elleni támadások megelőzése, megakadályozása érdekében. A vagyonőri vonatkísérések útvonalait részben a jegyvizsgálói eseményjelentések, a szolgálati helyek információi, az utasészrevételek, a polgárőri, illetve a rendőri kíséretek, valamint az idegenforgalmi szezon figyelembevételével alakítják ki. A balatoni vonatokon szintén vasútőr segíti a jegyvizsgáló munkáját.

– Somogyban a fonyódi vasúti polgárőr-egyesület több mint tíz éve működik – mondta Poór Gyula, a somogyi polgárőrszövetség elnöke. – A polgárőrök a Balaton-parti vasút­állomások környékét is ellen­őrzik és a vonatokon is ellátnak szolgálatot. Ha rendbontást látnak, értesítik a rendőrséget.

Bekamerázták a veszélyes vonatokat

Az utasok többször kimondottan erőszakosan, agresszíven léptek fel, lökdösték, megütötték, megrúgták, sőt késsel megsebesítették a jegyvizsgálót. Nagy segítséget nyújtanak a folyamat visszaszorításában a kamerák; a MÁV-Start 169 kép- és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálóknak. A vasúttársaság arról is beszámolt, hogy a KISS és Flirt motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, s ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-Start további szerelvényeit is. A Volánbusz járműveinek nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek.

Tavaly óta ismét több a konfliktus

– Legyünk társak a közlekedésben! – a MÁV-Volán-csoport ezt kéri utasaitól. A MÁV-Startnál dolgozó, közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos cselekedetek száma sokat csökkent az elmúlt pár évben, azonban 2023-ban ismét – közel 40 százalékos – növekedés volt tapasztalható, tavaly országszerte 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók. Idén az első negyedévben is már 24 eset történt az ország vasútvonalain, ebből 10 tettlegesség, 14 tettleges becsületsértés. – A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték vagy megdobálták, de volt példa arra is, hogy sörrel leöntötték a munkáját végző jegyvizsgálót.

Borítóképünk illusztráció!