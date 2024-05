A Balatonalmádi Rendőrkapitányság nyomozói derítették fel azt az ügyet, amelyben a Balatonnál lopkodtak kerékpárokat, hogy azokat Budapesten áron alul adják el. A bicikliket – a többi között – a Balatonnál lopta el egy nő és egy férfi, a Komárom-Esztergom megyei nőt Siófokon fogták el az egyenruhások. Egy ingatlantulajdonos tett bejelentést, hogy éjszaka balatonfűzfői nyaralója tárolójából két biciklit elloptak, melyek értéke eléri a félmillió forintot.

Hasonló bűncselekmény Siófokon is történt, ott társasházi tárolókból loptak kerékpárokat. A széleskörű adatgyűjtés eredményeként a rendőrség látókörébe került egy Komárom-Esztergom vármegyei, 33 éves nő, akit a rendőrök Siófokon fogtak el, amint egy társasház garázsából hajtott ki a lopott értékekkel. Kiderült, hogy nem egyedül követte el a lopásokat; a 41 éves férfit Budapesten összehangolt akció keretében kapcsolták le. A nyomozók azonosították az orgazdát is, akinél háromszáz biciklit találtak miután elfogták őt is Budapesten.

A rendőrök mindhárom tettest előállították, őrizetbe vették és a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatásukat. Nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás ellenük.

Forrás: LikeBalaton