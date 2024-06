Érdekes és egyúttal veszélyes videó kering a világhálón. A "Szeretem Székesfehérvárt" csoportban feltett képkockák tanúsága szerint, egy biciklis úgy gondolta, az autópályát használja közlekedésre.

A felvételen az M7-es autópályán látható, amint egy autósor a fehérvári bevásárlóközpont felé haraszol a lehajtón. A szokásos forgalmi helyzetet azonban egy váratlan esemény szakította meg: egy biciklis húzott el a kocsisor mellett, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon, hívta fel rá a figyelmet a FEOL.hu. Az autósok észlelhetően megdöbbentek, hiszen a kerékpáros helye nem az autópályán van.

Felmerül a kérdés: hogyan került oda? Vajon hol hajtott fel az autópályára, és hogyan tudott ilyen hosszú távot megtenni anélkül, hogy bárki megállította volna?

Talán dugó van a Budapest-Balaton kerékpárút és alternatív útvonalat keresett a Balaton felé? Vagy talán csak hirtelen támadt kedve letekerni a Balatonra egy frissítő csobbanásra?

A Balaton mindig is népszerű úti cél volt, különösen a nyári hónapokban. Lehet, hogy a biciklista hirtelen ötlettől vezérelve indult útnak, hogy gyorsan elérje a tó partját? Talán egy spontán kirándulásról van szó, amit nem akart megvárni a forgalomban vesztegelve? Hiszen miért is ne? Az autópálya tökéletes hely egy kis biciklitúrára, nem igaz? Tekerés közben villanhatott be, hogy a nagy kapkodásban otthon maradt a fürdőgatya? Emberünk vágott egy rendőrkanyart és és futtában – azaz tekertében – egy rapid shoppingolással oldotta talán meg, ezért a “korai” lehajtás?

Pillanatkép a videóból.

Egy biztos, a videó nagy figyelmet keltett, és sokan osztották meg véleményüket a közösségi oldalon. Egyesek a biciklis bátorságát, mások inkább vakmerőségét hangsúlyozták. És bár a Balaton hívó szava valóban erős, talán nem ártana, ha a biciklisták mégiscsak a kijelölt útvonalakon maradnának. Végül is a száguldás az autópályán inkább az autók műfaja, nem igaz? De ki tudja, lehet, hogy legközelebb egy görkorcsolyázót látunk majd felbukkanni...