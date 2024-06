Debrecenből Olaszországba tartott az Audi sofőrje, amikor a kiás előzni próbált, azonban kétszer is csúnyán belement az autóba, közel másfél-kétmillió forintos kárt okozva – derült ki a bpiautosok.hu beszámolójából. Az esetről videó is készült. A felvételen jól látható, hogy egy teherautót is megpróbált megelőzni a kiás, sikertelenségét követően a forgalom elől elzárt területen is próbálkozott.

A közútkezelők és a rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a belső sávot lezárták, így biztosítva a helyszínt. – A sofőr a helyszínen elismerte a felelősséget, a helyszíni bírságot megfizette, szondát fújtak vele, ami semmit nem mutatott, de olyan zavart volt az úr, hogy nem zárom ki azt, hogy bármi más befolyása alatt állt, amire már soha nem derül fény. Ügy lezárva a helyszínen. Várom, hogy a biztosítója mit reagál majd... – írta a károsult.

Sudár Dóri