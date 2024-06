Hat férfit is kábítószer-kereskedelemmel vádoltak, és valamennyien egyezséget kötöttek a Somogy Vármegyei Főügyészséggel. Ezt a rendkívülinek számító tényt kellett jóváhagyni a törvényszéken.

– A bíróságnak van egy előzetes elképzelése arról, hogy mi fog történni, de ez összecseng a büntetőeljárási törvénnyel – mondta Kugler Tamás bíró, aki tájékoztatta a vádlottak a jóváhagyás következményeiről, egyebek között arról, hogy fellebbezni nem lehet az egyezség kihirdetése után. Egyenként nyilatkoztatta a vádlottakat, hogy beismerik-e a bűnösségüket, és lemondanak-e a tárgyalás jogáról.

Egységesen kellett kezelni az egyezséget, és ha valaki nem fogadta volna el, akkor tárgyalás következett volna, de minden vádlott rábólintott. Az egyezségnek megfelelően az elsőrendű vádlott 7 év fegyházbüntetést, míg három másik vádlott öt év börtönt, az ötödrendű két év börtönt, illetve a hatodrendű próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Négyen közülük letartóztatásban vannak, őket börtönőrök kísérték a törvényszékre. Többségében tatabányaiak, de vannak köztük kőröshegyiek is. A rendőrség fedett nyomozókkal buktatta el őket, és drónfelvétel is volt az ellenük szóló bizonyítékok között.

A vád szerint bűnszövetségben állítottak elő, termesztettek és kereskedtek drogokkal, de előszeretettel fogyasztották is. A hálózat csúcsán egy büntetett előéletű férfi állt, aki 2023 márciusáig több forrásból szerzett be kábítószert. Az amfetamint saját maga állította elő, egy budapesti bérelt raktárban présgépet használt a tömbösítéshez. A drogból három társának is eladott, ez 400-szorosan meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Több mint 3,5 millió forint bevételre tett szert. Társai lakásokban, és egy bérelt raktárban rejtegették a drogot. Egy tatabányai férfi a tőle vett drogokat egy lakókocsiban tartotta, ő a munkatársainak ellenérték nélkül adott, míg ismeretlen üzlettársainak pénzért értékesítette.

