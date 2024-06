Az indoklás alapján Kovács Gyula polgármesterjelölt társa ajándékcsomagokat osztott a szavazatokért, melyről fotót kellett a választóknak bemutatni igazolásként az élelmiszercsomagért. Erről bizonyíték is készült videók és hangfelvételek formájában. Kovácsnak ezen felül a szavazóhelytől 108 méterre található a vegyesboltja is, ahol szintén kampánytevékenységet folytattak, ami 150 méteren belül tilos. Az üzlet június 9-én a megszokott nyitvatartásától eltérően este kilenc óráig nyitva volt.

A bolt előtt folyamatosan csoportosultak a választáson résztvevő személyek, söröztek, energiaitalokat fogyasztottak és beszélgettek a jelölttel. Ezek az események kampányolásnak minősülnek és mivel a szavazóhelyiségtől 150 méteren belül történtek, így a választáson meg nem engedhető megnyilvánulások közé sorolhatók.

– olvasható a határozatban.

A bizonyítékok között több videófelvételen is látszik, ahogy Kovács Gyula megállítja a szavazóhelyiség felé tartó választókat. A térfigyelő kamerák felvételein is látszik, hogy a jelölt felesége több alkalommal is megjelenik a szavazóhelyiség előtt, majd a táskájából átadott valamit a már voksolt személyeknek, majd átkísérte őket a boltba.

A választáson Kovács Gyula 222 szavazattal nyert, Kuti József 146 voksot gyűjtött, míg a szintén független Halászi Attila pedig 69-et. Az ismételt szavazást július 7-re tűzték ki.

