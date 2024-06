Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat az ügyészség hat cégvezető és egyéni vállalkozó ellen, mert ÁFA fizetési kötelezettségüket csökkentő, valótlan költségszámláikat egy hetedik bűntársuktól szerezték be. Jellemzően épülettakarítás terén, illetve az építőiparban dolgoztak. Felvették a kapcsolatot az ötvenes éveiben járó, Pest vármegyében élő férfival, aki vállalta, hogy az általa vezetett cég, illetőleg az alá szervezett cégpiramis révén olyan szolgáltatásokról állít ki költségként elszámolható számlákat, amelyeket valójában nem az ő, hanem az adófizetést elkerülni szándékozó vádlottak cégei végeztek el. A két legnagyobb cég összesen 116 millió és 119 millió forint számlára tett szert így. Ezen kívül a munkavállalóikat a számlázási láncolat alsóbb szintjén lévő gazdasági társaságokba jelentették be úgy, hogy a munkavállalók átlagosan hat havonta újabb és újabb „bukó” céghez kerültek úgy, hogy munkaviszonyukban ténylegesen nem történt változás. Ezzel a vádlottak a munkabéreket terhelő adók és járulékok megfizetése körében is adóbevétel kiesést okoztak az államnak. A számlázási láncolat kiépítésével, a hamis számlák befogadásával, illetve a munkáltatással összefüggő adóterhek törvénysértő elkerülésével összesen 360 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. A Somogy Vármegyei Főügyészség a Budapest Környéki Törvényszékre benyújtott vádiratában valamennyi vádlott ellen végrehajtandó börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, és pénzbüntetésre tett indítványt, valamint azt is kérték, hogy tiltsák el őket gazdálkodó szervezet vezetői foglalkozásától. A fiktív számlákat kiállító cégvezető közben ismeretlen helyre távozott, de ez nem volt akadálya annak, hogy a főügyészség ellene távollétében emeljen vádat.