Erről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számolt be kedden. Azt is közölték: a közös nemzetközi akcióban az OLAF koordinálása mellett, a külföldi hatóságok a törökországi gyártás telephelyén is folytattak ellenőrzést. A budapesti lerakat átvizsgálásakor megközelítőleg 140 ezer, szakértői vélemény szerint hamisított légfrissítőt találtak, amelynek értéke meghaladta a 120 millió forintot.

– Az ügyben a NAV büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt – tájékoztatott az adóhatóság. – A higiéniai termékekre elkövetett visszaélések nemcsak az eredeti áru jogtulajdonosának okoznak károkat, hanem a fogyasztók egészségére is veszélyesek.