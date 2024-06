A Központi Nyomozó Főügyészség összefoglalója szerint az ötvenes férfi rendszeresen szerencsejátékozott, majd amikor anyagi helyzete kilátástalanná vált, pénzintézetek kirablásának gondolata merült fel benne.

A férfi 2019 novemberében orvosi maszkkal és napszemüveggel álcázva magát megjelent egy pécsi bankban, majd egy papírra írt üzenetben fenyegette meg az alkalmazottakat, azt állítva, hogy fegyver van nála. Ennek hatására a pénztáros mintegy kétmillió forintot adott át neki.

2020 májusában az akkor még rendőrként dolgozó férfi, ismét maszkban, egy fekete keretes szemüveget viselve ugyanabba a bankfiókba egy fegyvernek látszó tárggyal a kezében sétált be. Az alkalmazottakra fogta a tárgyat, majd arra kényszerítette őket, hogy adják át a kasszában lévő készpénzt. Ekkor közel hatmillió forintot tulajdonított el.

2021 augusztusában a férfi egy budapesti bankfiókba sétált be, az arcát maszk és kalap takarta. Az alkalmazottakkal egy papírlapra írt üzenetben közölte, hogy „ez egy bankrablás”, majd a dolgozókat az egyik irodába zárta.

Az elkövető a rendőrségi nyilvántartási rendszerbe is többször belépett jogosulatlanul, figyelemmel kísérte az általa elkövetett rablás miatt indult egyik nyomozás adatait, valamint egyik ismerőse kérésére az adatbázisból információkat szerzett egy gépkocsiról.

A Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsának benyújtott vádiratában az ügyészség fegyházbüntetést és a fenyegetéssel megszerzett közel tizenegy és fél millió forintnak megfelelő összegű vagyonelkobzást indítványozott az eljárás kezdete óta letartóztatásban lévő férfival szemben.

Az előkészítő ülést pénteken tartják a Kaposvári Törvényszéken.

Sudár Dóri