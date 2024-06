Üzletszerű kerítés miatt emelt vádat az ügyészség egy férfi ellen, aki rávette három nőismerősét a prostitúcióra, majd az általuk keresett pénz egy részét megtartotta magának. A huszonéves járó férfi 2022 elejétől kezdődően a közösségi médián keresztül több fiatal nővel is felvette a kapcsolatot, akiket rendszeres jövedelem és magas életszínvonal ígéretével egy rövid ismerkedést követően rá tudott venni arra, hogy pénzért idegen férfiakkal találkozzanak. A prostituáltként dolgozó nőknek ezután a keresetük egy részét is át kellett adniuk a vádlottnak, aki ezért cserébe védelmet ígért az esetleges inzultusokkal szemben, lakást bérelt a munkavégzéshez, kezelte az internetre feltöltött szexhirdetéseket, és alkalmanként még a szolgáltatás iránt érdeklődő férfiak üzeneteire is válaszolt. 2023 augusztusában azonban a siófoki nyomozók azonnal őrizetbe vették a férfit, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság el is rendelte. Benyújtott vádiratában az ügyészség az azóta letartóztatásban lévő, büntetett előéletű férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetést és közügyek gyakorlásától való eltiltást kért azzal, hogy a bíróság egyúttal vagyonelkobzást is rendeljen el.