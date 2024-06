A Siófoki Járási Ügyészség lopással vádol egy az ötvenes éveiben járó férfit, aki alig két hét leforgása alatt tizenegy nyaralót fosztott ki a Balaton déli partján, de Szekszárdon is besurrant egy ingatlanba. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt korábban többször elítélt férfi 2023 júniusától Siófokon, Balatonfenyvesen, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonbogláron, és Szekszárdon is akcióba lépett. Az ablakot befeszítve, más esetekben betörve behatolt nyaralókba és lakóházakba, ahonnan készpénzt és nagy értékű tárgyakat zsákmányolt.

Tizenegy sértettnek összesen közel kétmillió forint kárt okozott, azonban 2023 júliusában az egyik váratlanul hazaérkező tulajdonos tetten érte a nyaralóban értékek után kutató férfit, akit a helyszínen visszatartott a járőrök megérkezéséig. A siófoki nyomozók őrizetbe vették a férfit, akinek a letartóztatásra irányuló ügyészi indítvány ellenére a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. A Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség az azóta is bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló, többszörös visszaeső férfi ellen fegyházbüntetést indítványozott, illetve eltiltanák a közügyek gyakorlásától, sőt a járművezetéstől is, mert a bűncselekmények elkövetéséhez autót használt. Emellett vagyonelkobzás elrendelését is szükségesnek tartanák.