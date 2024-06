A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan ellenőrzi a különböző portálokon, közösségi oldalakon kereskedőket. A gyanús, üzletszerűnek tűnő profilok mögötti eladók online próbavásárlásra és helyszíni ellenőrzésre is számíthatnak. Így bukott le egy szoftverkódokkal feketéző eladó is, aki a revízió hatására végül nemcsak az adószámot váltotta ki, hanem azóta előre, már a hirdetéseiben kéri a vevői adatokat a számlához.

A napokban egy műszaki cikkek adásvételére szakosodott online platform értékesítőit ellenőrizték. Egyikük, egy irodai és szórakoztató programokhoz aktiváló kódokat kínáló felhasználó nemcsak fizetett hirdetéseivel, hanem csaknem ezerötszáz pozitív értékelésével is kitűnt a profilok közül. Az üzletszerűség ezekkel a paraméterekkel már önmagában valószínűsíthető, az ellenőrök a gyanú igazolására online vásároltak a hirdetőtől. Az eladó az adásvételkor és utána sem kért vásárlói adatokat, és a fizetésről sem állított ki bizonylatot, a NAV-osok ezért az ügylet lezárultával lakhelyén keresték fel. A hirdető elmondta, hogy 2020 óta árulja a szoftverkulcsokat, amiből havonta nagyjából 200 ezer forint bevétele származik. A vizsgálat azonban nem támasztotta alá az elmondottakat, mert kiderült, hogy csak az elmúlt egy évben kilencmillió forintnál is több bevétele származott az értékesítésekből.

Az ellenőrzés hatására az eladó legalizálta tevékenységét, adószámot váltott ki, és értékesítései után számlát is ad vásárlóinak. Sőt, hirdetéseiben azóta külön kiemeli, hogy az eladás „számlás”, és jóelőre kéri a vevői adatokat is. Múltbéli jogsértéseiért ettől függetlenül mulasztási bírságot kell fizetnie, és a NAV utólagos adóellenőrzést is kezdeményez nála a korábbi évek adózatlan bevételeinek tisztázásáért.