2024 májusában megtudta, hogy barátja hamarosan elutazik Budapestre, ezért elhatározta, hogy a jómódú sértett lakóházából készpénzt fog ellopni, hogy segítsen a megnehezült anyagi helyzetén. A lakatos szaktudását felhasználva más zárakhoz tartozó kulcsokat reszelt meg azért, hogy az így elkészített hamis kulcsokkal hatoljon be a házba. Zárfésüléses módszerrel jutott be az épületbe, majd a szobában lévő széfet egy másik hamis kulccsal kinyitotta és abból egymillió forint készpénzt vett magához. A betörő tudott a házban üzemelő biztonsági kameráról, ezért lenyomta a biztosítékot, arról azonban nem értesült, hogy a házigazda egy másik áramforrásról működő kamerát is felszerelt, amelynek a felvétele végül lebuktatta a tettest. A vádlott elfogását követően beismerő vallomást tett, megbánást tanúsított és az okozott kárt is megtérítette. Az ügyészség a vádlottat a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül a Fonyódi Járásbíróság elé állította. A bíróság a gyorsított eljárásban megtartott tárgyaláson bűnösnek találta, és másfél év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két évi próbaidőre felfüggesztette.