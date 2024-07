Az ünnepségen jelen volt Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere, Kenéz István, Balatonlelle polgármestere valamint Felházi Miklós Balatonlelle leendő polgármestere is. Azt is közölték: az átadó kezdetén a térség tűzvédelméről és az önkormányzati tűzoltóság sokrétű munkájáról beszélt Krám István tűzoltó ezredes, aki kiemelte, fontos, hogy olyan eszközök álljanak a tűzoltók rendelkezésére, amelyek a legnagyobb hatékonyságot tudják nyújtani egy-egy beavatkozás során. Az elmúlt időben két új tűzoltógépjármű is szolgálatba állt Somogy vármegyében.

Az ezredes köszöntője után átadta a négyezer liter víz szállítására alkalmas gépjármű kulcsát Csonták András tűzoltóparancsnok részére. Ezt követően Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere fejezte ki köszönetét és kiemelte, nagy segítség az új jármű a térség mentő-tűzvédelme érdekében, ám a legfontosabb mégis a tűzoltók, akik nap, mint nap a környék biztonságáért dolgoznak.

– Az önkormányzat az ünnepség keretében egymillió forint értékben adományozott bútorokat a tűzoltóság állománya elhelyezési körülményeinek javítása érdekében – számolt be a katasztrófavédelem.