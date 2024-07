Egy korábbi végrehajtandó börtönbüntetése miatt nem lehetett ügyvezetője annak az autókereskedelemmel foglalkozó kft-nek, amiben többségi üzletrészt szerzett, és még az ügyvédje is figyelmeztette arra, hogy a kft képviseletét nem láthatja el. Ennek ellenére 20 esetben kötött olyan hamis gépjármű adásvételi szerződést, melyben a cég képviselőjeként eladói vagy vevői pozícióban járt el. A hamis szerződéseket a jóhiszeműen eljáró ügyfelei rendszerint benyújtották az illetékes okmányirodába, így a gépjármű-nyilvántartásba valótlan adatot jegyeztek be.

A vád szerint a férfi több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett. Még 2021 októberében vállalta, hogy csereszerződés alapján a sértett gépkocsija helyett egy másik autót fog leszállítani, de nem tette. Egy másik sértettet többször is átvert, először pénzkölcsönt kért tőle, majd arra vállalkozott, hogy értékesíti a sértett autóját, azonban sem a kölcsönt nem fizette vissza, sem az értékesítésre átvett gépkocsival nem számolt el. A vádlott később még egy kaposvári éttermet is megkárosított azzal, hogy az általa megrendelt 60 fős családi rendezvény több mint 900 ezer forintos számláját nem egyenlítette ki. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő férfi ellen végrehajtandó fegyházbüntetés, illetve közügyek gyakorlásától eltiltás kiszabását indítványozta azzal, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást, illetve kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére.