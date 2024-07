Az egyenruhások olyan magánszemélyeknek néztek utána Bács-Kiskun vármegyében, akik a NAV adatbázisai alapján jelentős mennyiségű fémhulladékot adtak le a vizsgált időszakban. Az adóhatóság hétfői közleményében arról is beszámolt: a nyilvántartás szerint három személy több tízezer kilogrammot vitt a fémkereskedőhöz.

– Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a fémhulladék valódi tulajdonosai – kilétük elfedése érdekében – nehéz anyagi helyzetben lévő embereket használtak fel a leadásra, ezzel igyekeztek elkerülni, hogy saját adataikat a fémkereskedő bejegyezze a nyilvántartásaiba – közölték. – A kimagasló mennyiségű hulladékért kapott vételárat bezsebelték, a közreműködőknek pedig csak pár ezer forint „aláírási pénzt” adtak.

A NAV tájékoztatása szerint a fémüzlet összességében veszteséggel zárult, fémkereskedelmi törvénysértés miatt velük szemben is eljárás indult, így akár több millió forint bírságra is számíthatnak.