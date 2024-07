A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy 51 éves csökölyi lakos késő este három utasával közlekedett. A sofőr kisodródott, és a járművel egy beton villanyoszlopnak csapódott.

A vezetőt a rendőrök megszondáztatták, amely pozitív értéket jelzett. Ráadásul az is kiderült, hogy utasai is tudatában voltak annak, hogy ittas sofőr mellé ültek be a kocsiba. A hátul ülők ennek ellenére még a biztonsági öveket sem kötötték be. A balesetben mind a négyen megsérültek, csak a szerencsén múlt, hogy nem tragédia lett az este vége, olvasható a közleményben.

A rendőrök a sofőr ellen büntető-, a két hátsó utassal szemben közigazgatási eljárást indítottak.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta figyelmet, hogy aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti. – A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a tragédiák, hangsúlyozták.