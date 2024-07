Egy 87 éves balatonszabadi férfi május végén tett feljelentést a rendőrségen. A panzióként is üzemelő ingatlanját szerette volna eladni, a hirdetésre pedig két nagykállói férfi jelentkezett. A vevők az eladó idős korát kihasználva egy nyíregyházi ügyvédhez vitték a férfit, aki már gondosan előkészített papírokkal várta őket. Az ügyvédnél történtekre csak foszlányokban emlékező áldozat másnap feljelentést tett a rendőrségen, a csalás hamar be is igazolódott. A vevők pár nap múlva egy olyan, egyértelműen valótlan tartalmú, ügyvéd által is ellenjegyzett szerződést nyújtottak be a hivatalba, ami igazolta volna a vételár megfizetését. Az addigra azonban már elrendelt nyomozásra tekintettel az adásvételt nem jegyezték be, ezzel pedig a somogyi rendőrök egy közel 200 millió forint kárt okozó csalást előztek meg.

A nyomozók július 10-én hallgatták ki a két nagykállói férfit mint társtetteseket, valamint a nyíregyházi ügyvédet mint bűnsegédet különösen nagy értékű csalás kísérletének gyanúja miatt. A rendőrök mindhárom elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.