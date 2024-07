Baleset és bűnmegelőzési program valamint rendőrségi toborzó is színesítette a falunapot. A rendőrök a drogprevención kívül a nyár veszélyeire, az értékek megőrzésére és az áldozattá válás megelőzésére hívták fel a figyelmet.

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Részeg és drogos szemüveg, kirakójáték valamint ujj- és tenyérnyomat vétel: ez is szerepelt a kaposújlaki programban. A felnőtteket KRESZ teszt is várta, míg a toborzók tájékoztatást adtak a határvadász szolgálatról, a feladatokról továbbá a jelentkezés feltételei és az illetmény mellett az egyéb juttatásokról. Az SVMRFK tájékoztatása szerint az érdeklődőket jelentkezési egységcsomag is várta.