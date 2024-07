A kibernyomozók egy különösen nagy értékre elkövetett csalás miatt folytatnak nyomozást, miután egy somogyi telephellyel is rendelkező céget alaposan átvertek a múlt héten. Az ismeretlen tettes magát az anyavállalat vezetőjének kiadva csapta be a telephely pénzügyi felelősét, aki az utasításoknak megfelelően összesen 235 millió forintot utalt el a megadott számlaszámra. A becsapott pénzügyes csak a tranzakciót követően eszmélt rá a csalásra, és a bankját, valamint a rendőrséget is értesítette. A somogyi kibernyomozók késedelem nélkül intézkedtek a számla zárolására, ezzel megakadályozták a további pénzmozgást, az elutalt pénzt lefoglalták, így sikerült visszaszerezni a milliókat.