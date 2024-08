A mentők 10 perc alatt kiértek, és negyven percig küzdöttek, de sajnos nem sikerült a férfi életét megmenteni

– Amikor a barátnője hangosan felsírt, hogy az ő életét megmentő barátja meghalt, az volt a legborzalmasabb, és azt sajnos, az egyébként sokkal távolabb álló gyerekeink is hallották – emlékezett a szemtanú. – Emiatt még napokkal később is nehezen tudott elaludni a nagyobbik fiam, mert még éjfélkor is azt a hangot hallotta, és volt, hogy felriadt rá az éjszaka közepén.

A történtek miatt a siófoki vízi rendőrséghez és a somogyi katasztrófavédelemhez fordult, mert az volt a benyomása, hogy a strandon az említett időpontban a parton vízimentők nem tartózkodtak, így a mentésben sem tudtak részt venni, továbbá az, hogy a mentőcsónak személyzet nélkül volt kikötve a parton, ahelyett, hogy a lassú mélyülés miatt messze lévő bójasoron, a mély vízben horgonyzott volna személyzettel. Szerinte ha a bójáknál vízimentővel lett volna a mentőcsónak, akkor valószínűleg elkerülhető lett volna a tragédia. Amikor már a parton javában folyt a mentés, akkor előkerült több fehér pólós vízimentő, tette hozzá. Bálint az állítja, hogy levele másnapján a balatonlellei Napfény Strand technikai okok miatt zárva tartott, úgy véli, hogy ekkor átfogó biztonsági vizsgálatot tartott a rendőrség és a katasztrófavédelem.