A NAV adatbázisa „piros jelzést” mutatott több magánszemélynél is. Az adóhatóság pénteki közleményében azt is közölte: egyikük ellenőrzésekor kiderült, hogy a munkahelyéről, többnyire engedély nélkül hozta el az áramfejlesztőket, amely miatt lopás bűncselekmény gyanúja is felmerült. A 69 éves férfi elmondta: a többi fémhulladékot különféle munkákért cserébe kapta, az elmúlt három évben közel 8,5 tonnát értékesített.

– A másik férfi szintén 8,5 tonna fémhulladékkal üzletelt, de ő tovább színezte a történetet – derült ki a NAV tájékoztatójából. – Azt állította, hogy folyamatosan járja a környékbeli erdős utakat és területeket, onnan szedi össze az elhagyott akkumulátorokat. Miután az egyenruhások felhívták a figyelmét a valós nyilatkozattételi kötelezettségre, kiderült, valóban járta a környéket, miközben autójából hangosbemondón keresztül szólította meg a lakosságot a fémhulladékok begyűjtésére, felvásárlására, amelyre vonatkozóan engedéllyel nem rendelkezett.

A pénzügyőrök fémkereskedelmi törvénysértés miatt indítottak eljárást és lopás bűncselekmény miatt feljelentést tettek. Az elkövetők akár több millió forint bírságra is számíthatnak.

Csak saját tulajdonú fémhulladék értékesíthető

A fémkereskedelmi szabályok szerint természetes személy saját ingatlanán legfeljebb három köbméter olyan fémhulladékot tárolhat, ami egyértelműen az ingatlanához köthetően keletkezett. Kizárólag saját tulajdonú fémhulladék értékesíthető fémkereskedelmi engedély nélkül fémkereskedő részére, illetve adható át koncesszori fémkereskedőnek. Az ellenszolgáltatásért (például ház körüli munkáért, telekrendezésért stb.) cserébe kapott fémhulladék megszerzése felvásárlásnak minősül.