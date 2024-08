Három esetben összesen hét személyt mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök kedden. Elsodródott SUP-osokat, bajbajutott jetboard-ost, valamint egy homokpadra futott vitorlást segítettek ki szorult helyzetükből. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság azt tanácsolta: aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát. Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek és soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek. Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbe ugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vannak a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre. Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt. Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást. Ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére. Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot. Kérik, hogy amennyiben a Balaton vízfelületén bajba kerülnek, tegyenek bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!