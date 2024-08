A büntetett előéletű, Kaposvár környéki községben élő férfi 2024 májusában azért kereste fel a polgármestert, mert zavarta a falu iskolájában működő konditerem nyitvatartása. A polgármester irodájában ekkor éppen fogadóóra volt, ahová engedély nélkül berontott annak ellenére, hogy a település vezetője ekkor egy másik falubélit hallgatott meg éppen. A férfi az irodában agresszívan számonkérte a sértettet a nyitvatartási idő miatt, mire a polgármester felszólította, hogy az irodából menjen ki, várja ki a sorát, illetve közölte vele azt is, hogy a helyiséget csak a meghatározott nyitvatartási időben lehet használni.

A férfi a felszólítás ellenére nem ment ki az irodából, ezért a polgármester jobbnak látta a meghallgatáson lévő asszonyt kikísérni, de ahogy elhaladta a vádlott mellett, a férfi kétszer is szemtájékon köpte, illetve fenyegetni kezdte a sértettet, amit csak azután hagyott abba, hogy már a jelen lévő asszony is rendreutasította. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.