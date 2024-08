Keresztbe fordult, majd szalagkorlátnak ütközött egy kamion Szegerdőnél, az M7-es autópálya 178-as kilométerszelvényénél, Budapest irányába. A marcali hivatásos és a szőkedencsi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A balesethez mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, így áll a forgalom, nagy torlódásra kell számítani a Balaton felé közlekedőknek.

Az M7-es autópályával kapcsolatos további hír, hogy már most élénk a forgalom a Budapest felé vezető oldalon. Balatonvilágostól teltek a sávok, Polgár környékén pedig lassulások is előfordulnak. A késő délutáni, kora esti órákban még komolyabb torlódás kialakulására is van esély.