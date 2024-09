A Házhoz megyünk elnevezésű programsorozat keretében megtartott kitelepülésen nagy érdeklődés övezte a tenyérnyomat készítést, a drogosszemüveg kipróbálását, és az egyéb játékos feladatokat is. Az SVMRFK hétfőn arról is beszámolt, hogy az érdeklődők új ismeretekre tehettek szert az áldozattá válás megelőzése érdekében és hasznos tanácsokat kaptak baleset- és bűnmegelőzési témában, valamint a kiber biztonsággal kapcsolatban is.

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság