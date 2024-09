Az ilyen látogatók gyakran engedély nélküli árusítanak, ami önmagában is szabálysértés, és gyanúra adhat okot. Az ilyen tevékenységhez önkormányzati engedély szükséges, amelyet az árusoknak fel kell tudniuk mutatni. Ha ez hiányzik, az már elegendő ok arra, hogy ne engedjük be őket.

Mi a teendő, ha gyanús házalókkal találkozunk?

Amennyiben hasonló helyzetbe kerülünk, a rendőrség javasolja, hogy azonnal tegyünk bejelentést a 112-es segélyhívón. Ha gyanús személyeket észlelünk a környéken, jegyezzük meg az autójuk rendszámát és különös ismertetőjegyeiket, mint például egy tetoválás, ruházatuk vagy más feltűnő részlet. Ezek az információk később segíthetnek a nyomozásban.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy ha bajba kerülünk, kérjünk segítséget rokonainktól vagy szomszédainktól, és ne próbáljuk egyedül megoldani a helyzetet. Az idősebbek különösen sérülékenyek lehetnek, ezért fontos, hogy tájékoztassuk őket a veszélyekről.