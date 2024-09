A NAV pénteki tájékoztatása szerint az egyenruhások rutin ellenőrzésre érkeztek egy játékboltba. Az üzlet belsejében azonban egy zárt ajtó fogadta őket.

- A boltvezető azt a magyarázatot adta, hogy még ő maga sem tudja mit rejt a titokzatos, fehér ajtó a helyiség hátsó részében - áll a közleményben. - A pénzügyőröket nem lehet ilyen könnyen félrevezetni, alig néhány perc elteltével, a pénztárgép melletti polcon meg is találták a raktár kulcsát, ahol a polcok roskadásig voltak ismert márkajelzésű plüssökkel, különböző figurákkal és játékkonzolokkal.

A termékek megtalálásának körülményei, silány minősége és csomagolása arról árulkodott, hogy azok egytől egyig hamisak, amelyet a védjegyek jogosulti képviselői is alátámasztottak. Az adóhatóság arra is felhívta a figyelmet: a rossz minőségű, játékhamisítványok a gazdaság szereplőinek okozott kár mellett a gyermekek egészségére is ártalmasak lehetnek.

A pénzügyőrök a közel húszezer darab, több mint ötvenmillió forintot érő jogsértő árut lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, valamint szerzői vagy szerzői jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.