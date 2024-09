A használaton kívüli épületszárnyat marcali, nagyatádi, keszthelyi és kaposvári hivatásos tűzoltók, katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tisztjei töltötték meg élettel, négy sérült és a lángok után kutatva. A gyakorlat feltételezése szerint a földszinten tűz keletkezett, majd az épület füsttel telt meg. Már sötétedett, amikor az egységek a helyszínre érkeztek, dolgukat pedig tovább nehezítette, hogy a folyosókon és a kórtermekben is átláthatatlan füst terjengett. A tűzoltók teljes légzésvédelem mellett indultak a betegek keresésére: két sérültet az emeleten, kettőt pedig a földszinten találtak meg. A tűzoltók rövid idő alatt felderítették a tűz fészkét is, ám a lángok átterjedtek az emeletre is. A zalai tűzoltókkal kiegészült somogyi csapat összehangolt beavatkozásának köszönhetően az épületet sikerült megmenteni a tűz teljes pusztításától.

A szakmai értékelés szerint jól működő, tudatosan felépített beavatkozásról tettek tanúbizonyságot az egységek, mintha éles helyzetben lettek volna.