Ezúttal elsősorban a biztonsági öv bekötését, a gyermekbiztonsági rendszer, illetve a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. A szabályszegők komoly büntetésekkel számolhatnak. Aki lakott területen nem csatolja be az övet, 20 ezer forintot fizet, lakott területen kívül 30 ezer forint a tarifa, autópályán vagy autóúton 40 ezer forint a közigazgatási bírság.

Ezúttal a biztonsági öv használatát és a gyermekülés meglétét figyelik

Ha járművezetőként történik a mulasztás, akkor a bírságon kívül három-három, illetve öt büntetőpontra is számíthatnak a sofőrök. Akik nem használják a gyermekbiztonsági rendszert, azok 24 ezer forint bírságot és három pontot kapnak, s ha valaki a motoron bukósisak nélkül közlekedik, 26 ezer forint büntetést fizet és három pontra is számíthat. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról is tájékoztatta: az autóbalesetekben szerzett sérülések leggyakoribb oka a biztonsági öv használatának elmulasztása.