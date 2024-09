Bodrogon a Kossuth Lajos utcában egy istálló kapott lángra szombaton délután. A kilencven négyzetméter alapterületű épületben tűzifát és szalmát tároltak. A lángokat a kaposvári hivatásos és bodrogi önkéntes tűzoltók fékezték meg. Árokba hajtott, hídfőnek csapódott, majd az oldalára dőlt egy gépkocsi vasárnap délelőtt Kelevízen. A balesetben a kocsi két utasa közül egyikük könnyebben megsérült. Tetejével az árokba borult egy gépkocsi vasárnap délután a Zákányt és Gyékényest összekötő úton. A járműben hárman utaztak, egyikük beszorult az autóba, őt a csurgói önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A személyautó valamennyi utasa megsérült a balesetben.

Kigyulladt egy melléképület Bodrogon, a kaposvári tűzoltók vonultak ki a tűzhöz

Fotó: Kaposvár HTP

A hétvégén több alkalommal is riasztották az egységeket szabadtéren felcsapó lángok miatt. Kaposkeresztúron nagy területen égett a száraz aljnövényzet, a tűz pincéket is veszélyeztetett. A bozóttal és fákkal benőtt területen gyorsan terjedtek a lángok, a tüzet a kaposvári hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal fojtották el. Tengőd külterületén az összehordott növényi hulladék égett. A lángokat a tabi önkormányzati tűzoltók oltották el. A siófoki hivatásos tűzoltóknak Lepsény külterületén adódott munkájuk. A vasúti töltés melletti több hektáros, gondozatlan területen pusztított a tűz. A füst veszélyt jelentett a vasúti közlekedésre is. Kaposváron, Somogybabodon és Szabáson is lángra kapott az aljnövényzet, melyet sikerült a tűzoltóknak rövid idő alatt megfékezniük.

Felborult egy autó Kelevízen Fotó: Marcali HTP