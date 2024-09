A tűz átterjedt a szomszédos lakóház tetőszerkezetére is. A siófoki hivatásos tűzoltók dolgoznak a helyszínen, és a helyi önkéntesek is bekapcsolódtak az oltási munkálatokba, így már négy fecskendővel oltják a lángokat. A katasztófavédelem tájékoztatása szerint a kaposvári műveleti szolgálat is úton van a helyszínre, hogy segítse az oltást és a mentést.

Frissítés:

A helyszínre időközben mentőhelikopter érkezett az ott lakó személyhez, aki a tűzoltók megérkezése előtt megpróbálta eloltani a keletkezett tüzet és eközben sérüléseket szenvedett.