A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a közeli pihenőhelyre navigálták a kisteherautót, amely különféle csomagokat szállított. A sofőr átadott egy rakományjegyzéket, amin nem volt egyértelműen feltüntetve az áruk megnevezése, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. A raktér ellenőrzésekor észrevették, hogy a felcímkézett dobozok mögött egy raklap mennyiségű fekete fóliába csomagolt áru is lapul, „alkatrész” megnevezéssel.

Fotó: NAV

A fólia fedte kartondobozok 977 üveg, Chanel, Dior, Xerjoff, By Kilian, és Jean Paul Gaultier feliratú parfümöt rejtettek. A szállítás körülményei és a silány minőségű csomagolás is arról árulkodott, hogy a termékek mindegyike hamisítvány, amelyet a védjegyek jogosulti képviselői is megerősítettek. A sofőr azt mondta: nem tudott a jogsértő áruról, a furgont már felpakolva vette át.

A járőrök megszakították a hamis parfümök Németországi útját és az összes illatszert lefoglalták, melyek csaknem 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás.