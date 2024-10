A somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság szerdai tájékoztatása szerint az idén eddig 34-szer, ősszel pedig már kétszer riasztották a somogyi tűzoltókat szén-monoxid megjelenése miatt, a legutolsó esetben egy nagyatádi lakásban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő.

A tűzoltók átszellőztették a lakást, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiolvasta a készülékből a riasztáskor mért értéket: az érzékelő 495 ppm-et mutatott.

Arra is felhívták a figyelmet: a szén-monoxid már kis koncentrációban is rendkívül mérgező, jelenlétét egy speciális mértékegységben, ppm-ben (parts per million) mérik. A 200 ppm koncentrációjú szén-monoxid enyhe fejfájást, fáradtságot, szédülést, és két három órán belül hányingert okoz. A 400 ppm töménységű szén-monoxid erős fejfájást okoz egy-két órán belül, három óra elteltével életveszélyessé is válhat.

- A 800 ppm koncentráció ebből a gázból hányingert, émelygést, két órán belül eszméletvesztést, három órán belül pedig halált okoz - közölték. - Az 1600 ppm erős fejfájást, szédülést és hányingert okoz húsz percen belül, a halál egy órán belül áll be. 12800 ppm koncentráció néhány percen belül halált okoz.

A katasztrófavédelem azt kérte, hogy akik nyílt égésterű eszközzel fűtenek, főznek vagy melegítenek vizet, s eddig elmulasztották a készülékek felülvizsgálatát, akkor mihamarabb kérjék szakember segítségét. A rosszul működő berendezések ugyanis rövid idő alatt elhasználják az égéshez szükséges levegőt az adott helyiségben.

A balesetek viszonylag kis anyagi ráfordítással megelőzhetőek, hiszen a szén-monoxid-koncentráció emelkedését egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelő megbízhatóan jelzi.