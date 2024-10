Súlyos baleset történt a 6621-es úton Kaposgyarmat és Cserénfa között, ahol két személygépkocsi ütközött frontálisan az 5-ös kilométerszelvénynél. A katasztrófavédelem beszámolójából az is kiderült, hogy a kaposvári hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést és a járműveket is áramtalanították. A helyszínen a rendőrség és mentők is dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes terjedelmében lezárták a forgalom előtt, így az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk.