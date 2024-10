Letakarta pokróccal halott gyermekét

Kristóf édesanyjának sógora arról is beszélt, úgy feltételezik, hogy Tibor a kisfiú anyjával is végezni akart. A hétvégén ugyanis magához hívta a nőt, hogy beszéljenek hármasban és esetleg rendezzék a kapcsolatuk, addigra viszont már meggyilkolta a gyermekét. – Úgy tudjuk, hogy a gyilkosság után Kristóf holttestét letakarta egy pokróccal, majd másnap átvitte magához a másik kisfiát és megettek egy pizzát a házban – mesélte Kristóf édesanyjának a sógora. A férfi arról is beszélt lapunknak, néhány héttel ezelőtt is szóltak már a rendőrségnek, mert Facebook élő videóban látták, hogy Tibor csúnyán beszél mind a két gyermekével és egymás után fogyasztja el a söröket, ezért rendőri segítséggel szerették volna elhozni tőle Kristófot. Az intézkedés azonban eredménytelen volt. Kristóf családja úgy véli, ha az elmúlt héten pénteken a rendőrök bementek volna a házba, és azt mondják az apának, hogy vigye vissza a gyermeket Csurgóra az édesanyjához, akkor elképzelhető, hogy nem történik meg a szörnyű gyilkosság. A tragédiával kapcsolatban kerestük az édesanyát is, de lelkiállapota miatt nem szeretett volna nyilatkozni.